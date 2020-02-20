https://static.news.ru/photo/eb2d15da-53f8-11ea-8de9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский журналист и политолог Том Роган, который является сторонником борьбы с Россией, «нагадал» новый союз между Вашингтоном и Анкарой, разглядев добрый знак в «бадании между американским и российским бронеавтомобилями» в Сирии. Его статья опубликована в журнале Washington Examiner.

По мнению Рогана, военнослужащие РФ дразнят и третируют американцев на сирийской территории. Но, как заметил политолог, бойцы Трампа «дают русским сдачи». Таким образом он прокомментировал видеозапись инцидента между конвоями РФ и США.

Действия американских солдат, которые вытеснили на обочину российский «Тигр», попытавшийся обогнать их патруль в районе Камышлы у турецкой границы, Роган назвал «ответным ходом» на «откаблучивания» Москвы в Сирии.

Видеозапись инцидента должна стать уроком российскому военному командованию насчёт того, что у войск США есть и мандат, и решимость применить все необходимые силовые меры для того, чтобы выполнить свою миссию. Ведь Россия откаблучивает эти штучки где-то в 100 километрах от тех мест, где русские обещали оставаться, — отметил американский эксперт.

Как считает Роган, таким образом Россия хочет вытеснить Штаты из Сирии. При этом он отметил, что небольшой контингент американских войск остался на сирийской территории, чтобы защитить нефтяные поля, которые якобы хочет забрать себе Москва. Политолог при этом считает, что видео бадания российского и американского броневиков должно заставить Анкару улыбнуться.

Это очень ценно, потому что сейчас Турция, этот былой надёжный союзник США по НАТО, наконец-то в ярости. Ярость эта направлена на Россию, Иран и режим Асада, — пояснил Роган.

Политолог считает, что американцы своими действиями в Сирии, в частностью этой ситуацией на дороге, показывают Анкаре, что самая могущественная нация в мире является турецким союзником.

Как писал NEWS.ru, ранее на инцидент с американским патрулём отреагировал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он отметил характеристики бронемашины российской военной полиции .