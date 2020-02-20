Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отреагировал на инцидент в Сирии. Он отметил характеристики бронемашины российской военной полиции «Тигр».
Происшествие случилось в районе сирийского населённого пункта Камышлы. Российское транспортное средство двигалось по дороге, а перед ним ехало два MRAP Oshkosh M-ATV вооружённых сил США. Последние бортом выдавили «Тигр» с дороги на поле.
Наши военные ни с кем не бодаются. Поэтому, если американские военные ведут себя безрассудно, российские военные действуют исходя из того, чтобы минимизировать любые конфликты и выполнить свои задачи, — цитирует Коротченко НСН.
По мнению эксперта, российская машина ранее проявила себя превосходно в Сирии.
Сенатор Франц Клинцевич назвал бравадой действия американских военных на трассе. Об этом сообщал NEWS.ru.