https://static.news.ru/photo/7be5bb02-53ec-11ea-b49c-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отреагировал на инцидент в Сирии. Он отметил характеристики бронемашины российской военной полиции «Тигр».

Происшествие случилось в районе сирийского населённого пункта Камышлы. Российское транспортное средство двигалось по дороге, а перед ним ехало два MRAP Oshkosh M-ATV вооружённых сил США. Последние бортом выдавили «Тигр» с дороги на поле.

Наши военные ни с кем не бодаются. Поэтому, если американские военные ведут себя безрассудно, российские военные действуют исходя из того, чтобы минимизировать любые конфликты и выполнить свои задачи, — цитирует Коротченко НСН.

По мнению эксперта, российская машина ранее проявила себя превосходно в Сирии.

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