Экс-спикер грузинского парламента рассказала об обиде на Россию

https://static.news.ru/photo/c2ef15a2-4c34-11eb-acd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Казаков/ТАСС

У грузин есть обида на Россию, а молодёжь относится к соседней стране исключительно негативно, заявила бывший председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

Она уверена, что к этому привела политика экс-президента страны Михаила Саакашвили и «Национального движения».

В массовом сознании, особенно у молодёжи, образ России исключительно негативный. Этому в своё время способствовала политика «Национального движения» и Михаила Саакашвили. Тогда же появился такой «антирусский тренд», сложился стереотип, в котором затерялся здравый смысл, — сказала она в интервью журналистам «Коммерсанта».

Политик отметила, что некоторые её коллеги хотят переложить на Россию все проблемы. При этом решение вопросов с РФ путём переговоров воспринимается как предательство.

Такой подход культивировался тогда Саакашвили и его командой, которые хотели меня дискредитировать, и мои высказывания доходили до людей в искажённом виде, — добавила она.

Бурджанадзе рассказала, что действующая грузинская власть до сих пор не решилась на открытые переговоры с соседней страной, хотя Грузии это необходимо.

Ранее грузинский парламент единогласно одобрил проект резолюции о стремлении страны вступить в Европейский союз и НАТО. В документе также подчёркивается, что ещё одним приоритетом Грузии является «полноправное членство в ЕС», а также мирное урегулирование конфликтов, писал NEWS.ru.