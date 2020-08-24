Экс-премьер Украины заявил о потере страной независимости

https://static.news.ru/photo/dee61594-e64f-11ea-8573-fa163e074e61_660.jpg Николай Азаров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что страна разрушила экономику и утратила независимость. При этом она могла стать полноправным субъектом международного права, однако после отказа от ядерного оружия последовал обвал экономики, считает политик.

Почему отказались от ядерного оружия? Потому что у нас платить зарплату было нечем. Экономика рухнула настолько, что зарплаты выплачивались гробами, навозом и кастрюлями. Содержание ядерного оружия — это огромные расходы, — указал Азаров в эфире телеканала «Наш».

Он добавил, что разрушая экономику, Украина стала терять независимость.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отсутствие утверждённой стратегии национальной безопасности является главной проблемой Украины. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин. Он подчеркнул, что будущее страны не определено в связи с несформированностью общего видения угроз и мер по борьбе с ними.