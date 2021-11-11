Экс-мэр Риги прокомментировал снятие с него депутатской неприкосновенности

Европарламентарий от Латвии, бывший мэр Риги Нил Ушаков заявил, что сам голосовал за снятие с себя депутатской неприкосновенности. Он сделал это, чтобы доказать комичность и абсурдность выдвинутых против него обвинений, пишет РИА Новости.

Я сам голосовал «за» и коллег призвал голосовать так же. Снятие иммунитета позволит наконец завершить это расследование, которое длится с 2019 года, — сказал депутат.

В октябре 2020 года запрос в Европарламент о лишении депутатского иммунитета экс-мэра Риги Нила Ушакова направила прокуратура Латвии. Это связано с необходимостью возбуждения уголовного дела в отношении бывшего градоначальника.

В свою очередь о возбуждении дела попросило Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Это случилось после обнаружения у Ушакова в ходе обысков по другому делу запрещённого устройства видеонаблюдения, замаскированного под книгу. При этом бывший мэр заявил, что наличие в его кабинете устройства стало для него неожиданностью.

Нил Ушаков вошёл в состав Европарламента в мае 2019 года. Градоначальником Риги он был с 2009 года. На посту мэра он отстаивал права русскоязычного населения Латвии. Также Ушаков неоднократно выступал против сноса памятника освободителям Риги, возле которого традиционно собираются ветераны Великой Отечественной войны 9 мая.