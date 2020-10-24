В Латвии просят Европарламент лишить иммунитета экс-мэра Риги Ушакова

https://static.news.ru/photo/a6916126-17a0-11eb-b77d-fa163e074e61_660.jpg Нил Ушаков Фото: NilsUsakovs/facebook.com

Прокуратура Латвии обратилась в Европарламент с запросом о лишении депутатского иммунитета экс-мэра Риги Нила Ушакова, являющегося в настоящее время членом ЕП от балтийской республики. По словам представителя надзорного ведомства Айга Эйдука, это необходимо для возбуждения уголовного дела в отношении экс-градоначальника.

С требованием возбудить уголовное дело в прокуратуру Латвии обратилось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Это случилось после того, как у Ушакова в ходе обысков было обнаружено запрещённое устройство видеонаблюдения, замаскированное под книгу. Как пишет латвийское агентство ЛЕТА, сам Ушаков заявил после этого, что обнаружение устройства стало для него неожиданностью.

Устройство было найдено в ходе обысков, проводившихся в рамках уголовного дела, связанного с выявленными фактами коррупции в муниципальном транспортном предприятии «Ригас сатиксме».

Нил Ушаков был избран депутатом Европарламента в мае 2019 года. Пост мэра Риги он занимал с 2009 года, и стал известен из-за отстаивания прав русскоязычного населения Латвии. Кроме того, он неоднократно выступал против сноса памятника освободителям Риги, возле которого традиционно собираются ветераны Великой Отечественной войны 9 мая.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Нил Ушаков 28 июня оспорил решение Административного суда Латвии о законности его отстранения от должности главы города. Соответствующее решение принял в апреле министр по делам регионального развития страны Юрис Пуце.