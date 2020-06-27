Нил Ушаков оспорил решение о законности его отстранения с поста мэра Риги

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Депутат Европарламента от Латвии и бывший мэр Риги Нил Ушаков оспорил решение Административного районного суда о законности его отстранения от должности главы города.

В апреле 2019 решение об отставке мэра Риги принял министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце. Ранее в январе того же года в кабинете Ушакова прошли обыски, связанные с коррупцией на государственном транспортном предприятии Rigas satiksme.

Я убежден в незаконности действий министра, который подписал это распоряжение, и она будет доказана в суде, — говорил Ушаков тогда.

Согласно информации телеканала TVNET, суд принял решение, что дело будет рассматриваться в форме письменного процесса, однако дата заседания еще не назначена.

Ушаков занимал пост мэра Риги с 2009 года и всегда отстаивал права русскоязычного населения Латвии. Кроме того, он неоднократно выступал против сноса памятника освободителям Риги, возле которого традиционно собираются ветераны Великой Отечественной войны 9 мая. Латвийские националисты считают, что памятник необходимо снести, как символ советской оккупации.

Как писал NEWS.ru, министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отстранил лидера партии «Согласие» Нила Ушакова, которая выступает в поддержку русскоязычных жителей Латвии, от должности мэра Риги якобы из-за подозрений в нецелесообразном использовании €18 млн бюджетных средств.