Экс-глава разведки Израиля признался в причастности к убийству Сулеймани

Бывший глава военной разведки Израиля генерал-майор Тамир Хайман признался в том, что причастен к убийству иранского командира спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он назвал ликвидацию высокопоставленного военнослужащего достижением, сообщает The Jerusalem Post.

Убийство Сулеймани — это достижение, поскольку нашим главным врагом, на мой взгляд, являются иранцы, — сказал Хайман.

Он добавил, что кроме убийства высокопоставленного генерала разведка Израиля также пыталась остановить приток оружия и денег из Тегерана в Сирию.

Сулеймани был убит в начале января 2020 года во время ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. Тогда иранские войска нанесли ответные удары по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль в Ираке. В Тегеране также заявляли, что убийство Сулеймани будет обязательно отомщено.

Позднее на авиабазе Аль-Удейд в Катаре обнаружили тело причастного к убийству Сулеймани офицера Военно-воздушных сил (ВВС) США Джеймса Уиллиса. Смерть 55-летнего военного не связана с боевыми действиями. Уиллис командовал эскадрильей ВВС «Красная лошадь» и находился в Катаре для поддержки военной операции армии США.