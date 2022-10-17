Экономист заявил о состоянии нокаута в украинской экономике Экономист Бажан заявил о наступлении состояния нокаута в украинской экономике

Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан заявил, что украинская экономика близка к полному развалу. Он добавил, что экономика Украины находится в состоянии нокаута, несмотря на то, что в некоторых регионах она еще функционирует. По словам эксперта, нет предпосылок к тому, что она может быть «реанимирована», передает РИА Новости.

Что-то где-то в западной и центральной части Украины еще функционирует. Но, по большому счету, ее экономика находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать, — рассказал Бажан.

Он подчеркнул, что регресс начался задолго до обострения российско-украинского конфликта. Экономист напомнил, что 24% всего украинского экспорта и 30% импорта были связаны с Россией. Бажан указал на то, что эти показатели фактически достигли нуля.

Доходы бюджета Украины выросли за счет резервов теневой экономики, ранее рассказал глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. Он отметил, что несмотря на то что экономика Украины «просела», налоговые поступления в бюджет в этом году увеличились на 18,5%. По его словам, показатели 2022 года обошли по значениям предыдущий год. Он отметил, что данная динамика сохраняется за счет «детенизации экономики».