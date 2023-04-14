Экономист объяснил, почему Украине не помогут резервы золота на $30 млрд Экономист МГУ Колганов: украинские $30 млрд золотовалютных резервов будут пущены на погашение долгов

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Неизрасходованные золотовалютные резервы Украины на $30 млрд не помогут в ведении боевых действий, поскольку все эти средства будут пущены на погашение долгов перед странами Запада, заявил NEWS.ru заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Он подчеркнул, что у Киева уже накопилось долгов на сотни миллионов и даже такие большие деньги не спасут страну от экономического краха.

То, что у них есть $30 млрд золотовалютных резервов — вполне возможно, что есть. Но они им уже не принадлежат, грубо говоря, так как долгов они набрали гораздо больше, и за это надо будет расплачиваться, и золотовалютных резервов не хватит, потому что размеры поставок на Украину вооружений и снаряжения уже превышают сотни миллиардов долларов, это все дается не бесплатно, — сказал Колганов.

По его мнению, несколько месяцев украинские войска продержатся «на голодном пайке». После этого в стране начнутся внутренние проблемы, из-за чего система пойдет вразнос, предположил эксперт.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что золотовалютные резервы Украины составляют более $30 млрд. По его словам, это является максимальным показателем за последние 10 лет.