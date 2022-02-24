Эхо Украины: Америка ждёт войны за «цифровые активы»

Администрацию президента Джо Байдена призвали приготовиться к конфликту с Россией в киберпространстве. Председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер допустил, что таким образом Кремль мог бы отреагировать на ужесточение санкционного пакета за инициированную им специальную операцию на территории Украины. У политиков есть опасения, что под удар может попасть критическая инфраструктура и банковский сектор. Западные страны уже успели обвинить Россию в создании нового вируса.
Своё видение ситуации Уорнер
Это может распространиться на Америку, может распространиться на Великобританию, но, более вероятно, эффект будет ощутим в соседней географической зоне, — сказал законодатель.
На этой неделе Министерство внутренней безопасности США выпустило
Угроза критической инфраструктуре
Большому риску подвержены компании, работающие в оборонной промышленности США,
Учитывая очень высокую напряжённость, которую мы испытываем, компаниям любого масштаба, да и вообще и всех масштабов, было бы глупо не подготовиться прямо сейчас, когда мы говорим усилить свою защиту, — заявила она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
Монако обратила внимание на то, что угроза не является гипотетической, сославшись на разрушительное воздействие вируса NotPetya в 2017 году, которое сначала потрясло Украину, а потом распространилось по всему миру, что обернулось многомиллиардными убытками.
На закрытых брифингах американские официальные лица
На днях спецслужбы США и Британии
В свете кризиса на Украине мы очень обеспокоены этим субъектом, который превзошёл всех остальных, находящихся под нашим наблюдением с точки зрения агрессивных кибератак и информационных операций, — заявил аналитик американской компании по цифровой безопасности Mandiant Джон Халтквист, комментируя деятельность Sandworm.
Повод для серьёзной проверки со стороны западных спецслужб дала недавняя серия кибератак на украинские правительственные учреждения.
«Учебник асимметричной войны»
Как
Возьмите хотя бы транспортный самолёт: он, вероятно, содержит десятки современных электронных систем, которые постоянно отправляют и получают данные, и все они уязвимы, — обратил внимание аналитик.
Лоспинозо отмечает, что и Украине, и Америке следует исходить из того, что российская сторона давно знает все уязвимости почти во всём электронном оборудовании, которое они используют. В связи с этим он называет нынешние события «учебником асимметричной войны».
Впрочем, противостояние в киберпространстве осложнено тем, что любые шаги здесь расцениваются так же серьёзно, как и «на земле». Как
Такое развитие событий, как