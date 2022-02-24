Эхо Украины: Америка ждёт войны за «цифровые активы»

Администрацию президента Джо Байдена призвали приготовиться к конфликту с Россией в киберпространстве. Председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер допустил, что таким образом Кремль мог бы отреагировать на ужесточение санкционного пакета за инициированную им специальную операцию на территории Украины. У политиков есть опасения, что под удар может попасть критическая инфраструктура и банковский сектор. Западные страны уже успели обвинить Россию в создании нового вируса.

Своё видение ситуации Уорнер изложил в разговоре с порталом Axios. Сенатор не исключил, что кибервойна между Россией и США может разгореться из-за ужесточения санкций против Кремля в ответ на начатую специальную операцию на украинской территории. В качестве реакции, по его словам, Москва могла бы инициировать серию непосредственных виртуальных атак на инфраструктуру Америки и её союзников по НАТО. Другим потенциальным сценарием Уорнер назвал возможное размещение на территории Украины такой российской техники, которая бы создавала угрозу для кибербезопасности европейских государств.

Это может распространиться на Америку, может распространиться на Великобританию, но, более вероятно, эффект будет ощутим в соседней географической зоне, — сказал законодатель.

MOD Russia/Global Look Press

На этой неделе Министерство внутренней безопасности США выпустило предупреждение , что американские организации на разных уровнях могут столкнуться с серией кибернападений якобы из-за того, что «российское правительство изучает возможность эскалации своих дестабилизирующих действий» за пределами Украины. Руководители американских предприятий, агентств и других организаций были предупреждены о необходимости обеспечить защиту своих «самых важных цифровых активов».

Угроза критической инфраструктуре

Большому риску подвержены компании, работающие в оборонной промышленности США, считает замгенпрокурора Лиза Монако.

Учитывая очень высокую напряжённость, которую мы испытываем, компаниям любого масштаба, да и вообще и всех масштабов, было бы глупо не подготовиться прямо сейчас, когда мы говорим усилить свою защиту, — заявила она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Монако обратила внимание на то, что угроза не является гипотетической, сославшись на разрушительное воздействие вируса NotPetya в 2017 году, которое сначала потрясло Украину, а потом распространилось по всему миру, что обернулось многомиллиардными убытками.

На закрытых брифингах американские официальные лица предупреждают об опасности и крупные банковские структуры.

На днях спецслужбы США и Британии распространили информацию, согласно которой предположительно связанная с Россией хакерская группа Sandworm разработала новое вредоносное ПО, получившее название Cyclops Blink. Эта программа была задействована в нападениях на устройства сетевой безопасности WatchGuard Firebox.

В свете кризиса на Украине мы очень обеспокоены этим субъектом, который превзошёл всех остальных, находящихся под нашим наблюдением с точки зрения агрессивных кибератак и информационных операций, — заявил аналитик американской компании по цифровой безопасности Mandiant Джон Халтквист, комментируя деятельность Sandworm.

Повод для серьёзной проверки со стороны западных спецслужб дала недавняя серия кибератак на украинские правительственные учреждения.

«Учебник асимметричной войны»

Как считает генеральный директор и соучредитель компании Shift5 Джош Лоспинозо, в зоне поражения сейчас находится прежде всего украинская инфраструктура. По его словам, хакеры вполне могли бы нанести урон даже боевой технике, находящейся на вооружении ВС республики.

Возьмите хотя бы транспортный самолёт: он, вероятно, содержит десятки современных электронных систем, которые постоянно отправляют и получают данные, и все они уязвимы, — обратил внимание аналитик.

Лоспинозо отмечает, что и Украине, и Америке следует исходить из того, что российская сторона давно знает все уязвимости почти во всём электронном оборудовании, которое они используют. В связи с этим он называет нынешние события «учебником асимметричной войны».

Впрочем, противостояние в киберпространстве осложнено тем, что любые шаги здесь расцениваются так же серьёзно, как и «на земле». Как полагает эксперт в сфере цифровой безопасности Дмитрий Альперович, эскалация на этом направлении неизбежна на фоне российской специальной операции на территории Украины, потому что хакерская угроза всегда была одним из важных элементов противостояния между Россией и Западом.