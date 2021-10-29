Джонсон назвал неудачу конференции в Глазго провалом координации по климату

Если 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26), открывшаяся 31 октября в Глазго, закончится неудачей, это обнулит все достижения мировой координации в вопросах климата. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Джонсона, страны, исторически и в настоящее время более всего ответственные за выбросы, не выполняют свою часть работы.

Если мы хотим, чтобы COP26 не закончилась провалом, то это должно измениться. Очевидно, что если Глазго провалится, то вся конструкция развалится, — заявил британский премьер.

По его мнению, Парижское соглашение по климату «разрушится при первых расчётах». Данный документ, принятый в 2015 году, Джонсон назвал «клочком бумаги», отметив при этом важность дальнейшей работы по указанным в документе целям.

Мы должны заполнить этот клочок бумаги, наполнить его настоящим прогрессом, и я знаю, что человечеству по силам справиться с этой задачей, — заявил политик.

Итоги саммита G20 Джонсон назвал «умеренным прогрессом», отметив. что только 12 членов группы взяли на себя обязательство достичь глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году или ранее.

Двухнедельная конференция в Глазго открылась в воскресенье, 31 октября, обнако основная работа там начнётся 1 ноября, когда там стартует саммит мировых лидеров. он продлится два дня. В Шотландию прилетят президент США Джо байден, лидер Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата. Остаётся надеяться, что в будущем начнутся подвижки.