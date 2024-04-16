Появилось видео из затопленного сильными дождями Дубая Khaleej Times: Дубай затопило сильными дождями

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Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Объединенных Арабских Эмиратов призвало жителей Дубая оставаться дома из-за сильных дождей, сообщает Khaleej Times. В городе перекрыты некоторые трассы, в аэропорту отложены или перенаправлены 17 авиарейсов. Сообщается о затоплении станции метро Onpassive, отменены футбольные матчи, запланированные на 16 апреля.

Тем временем ситуация с паводками остается напряженной в России. Накануне глава Томского района Вячеслав Черноус заявил об эвакуации более 80 человек из сел под Томском. В зону затопления попали 93 приусадебных участка и 138 домов в населенных пунктах Вершинино, Батурино и Черная речка, а также в нескольких СНТ. Переливы сохраняются на дорогах Казанка — Батурино и Вершинино — Яр.

До этого в Оренбурге затопило жилой комплекс «Гранд парк» из-за резкого повышения уровня воды в реке Урал. Вода подошла вплотную к многоэтажкам в ЖК «Дубки» на улицах Уральской и Потехина. Работа оренбургской котельной «Трикотажная фабрика» была остановлена, тепло и горячая вода не подаются в 12 домов.

Пострадавший от паводка регион посетил глава МЧС России Александр Куренков. В пункте временного размещения в Орске он заявил, что местные жители не останутся наедине с бедой, им окажут всю необходимую помощь. Вместе с министром город посетили полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор региона Денис Паслер.