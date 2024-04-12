«Вы не одни, за вами вся страна»: глава МЧС посетил Орск Куренков посетил пункт временного размещения в Орске

Фото: t.me/mchs_official

Глава МЧС России Александр Куренков посетил пункт временного размещения в Орске, сообщили в пресс-службе ведомства. Он заявил, что местные жители не останутся наедине с бедой, им окажут всю необходимую помощь со стороны региональной и федеральной власти. Также вместе с министром город посетили полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор региона Денис Паслер.

Задача, поставленная президентом России, федеральная. В рамках федеральной задачи вы остались не одни, за вами вся страна стоит. И эта страна сейчас работает для того, чтобы приехать и помочь, — подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что ситуация остается непростой, но работа по поддержке населения выстроена: создаются территориальные комиссии по оценке ущерба и сформированы дополнительные группы специалистов для ускорения работы. По его словам, оценочные комиссии приступают к работе сразу после освобождения жилья от воды.

Будет установлен график работы оценочных комиссий по обследованию территорий. Специалистами будет проведен обход для выявления подтопленных территорий и оценки нанесенного жителям ущерба, — заверил Куренков.

Ранее СМИ опубликовали кадры отступления воды из города Орска в Оренбургской области, затопленного после прорыва дамбы в результате сильнейшего паводка. На них можно заметить, что вода почти полностью ушла с площади Гагарина. В городе становятся видны разрушения и последствия половодья.