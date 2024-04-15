Десятки человек эвакуировали под Томском из-за паводка Черноус: 84 человека эвакуировали в Томском районе из-за паводка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Более 80 человек эвакуированы из сел под Томском в связи с паводком, сообщил глава Томского района Вячеслав Черноус в своем Telegram-канале. Он отметил, что 12 человек, в том числе трое детей, размещены в пункте временного размещения.

Всего эвакуировано 84 человека. В том числе восемь детей. В пункте временного размещения (с. Вершинино, пер. Новый, 8) находятся 12 человек, среди них трое детей, — написал Черноус.

Он добавил, что в зону затопления попали 93 приусадебных участка и 138 домов в населенных пунктах Вершинино, Батурино и Черная речка, а также в нескольких СНТ. На дорогах Казанка — Батурино и Вершинино — Яр сохраняются переливы.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что паводок добрался до региона. По его данным, подтоплены 11 домохозяйств, эвакуированы 22 человека. Он выразил надежду, что масштабы проблемы будут меньше, чем на уральских территориях.

Накануне днем губернатор Курганской области Вадим Шумков отмечал, что течение реки Тобол ускоряется, уровень воды в ней постоянно растет. Жителей Нижней Утятки эвакуируют в связи с риском отрезания населенного пункта. До этого была проведена превентивная эвакуация в селах Межборное, Утятское, Нагорское.