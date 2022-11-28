«Дождутся Тяньаньмэнь 2.0»: китаевед объяснил причину протестов в Китае Китаевед Котков: причиной протестов в Китае стали «драконовские» антиковидные меры

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Причиной протестов в Китае стали «драконовские» меры, принятые для снижения заболеваемости коронавирусом, заявил NEWS.ru руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. По его словам, китайское руководство загнало себя в ловушку, из которой уже не видит выхода, а сама политика нулевой терпимости нанесла достаточно ощутимый вред китайской экономике еще в 2020 году.

Запирались многомиллионные города, люди запирались в «человейниках», останавливались производства, конечно, все это не добавило Китаю стабильности, — отметил эксперт.

Он добавил, что в Китае так и не выработался коллективный иммунитет, и если средний европеец уже сейчас переносит коронавирус как ОРВИ, то в КНР человек сразу попадает в больницу, куда его кладут по любому поводу. Котков полагает, что китайские власти не могут сейчас пойти на попятную и выполнить требования протестующих, потому что в этом случае люди сразу же поймут, что все это время их обманывали, тем более что в соседних густонаселенных странах подобных жестких мер никогда не было.

Весь остальной мир о коронавирусе забыл еще 24 февраля, а китайцев опять закрывают в городах и «человейниках», отсюда и такие массовые, стихийные протесты. Вообще, на данный момент Китай реально рискует получить площадь Тяньаньмэнь 2.0, но уже не в отдельно взятом городе, а в десятках городов, — заявил Котков.

Протесты против антиковидных ограничений проходят в различных городах КНР. Видео с мест событий появляются в китайских соцсетях, но быстро удаляются администраторами. Одним из поводом для выступления послужил пожар, произошедший в жилом доме в городе Урумчи, в результате которого погибли 10 человек. Интернет-пользователи считают, что гибель людей связана с антиковидными ограничениями.

24 ноября в Китае было выявлено рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 31 444 случая. В связи с резким ростом заболеваемости в городском округе Гуанчжоу началось строительство карантинного центра «Наньша» на 80 тысяч койко-мест.

События на площади Тяньаньмэнь 1989 года, также известные как «события 4 июня» в Китае и «бойня на площади Тяньаньмэнь» на Западе, — серия акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине, продолжавшихся с 15 апреля по 4 июня 1989 года, главными участниками которых были студенты. Ранним утром 4 июня по решению политического руководства страны выступления были подавлены Народно-освободительной армией Китая с применением огнестрельного оружия и бронетехники. Оценки числа погибших варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч и тысяч раненых.