«Достигли критической точки»: посол Антонов про отношения России и США Посол Антонов заявил, что политический диалог Москвы и Вашингтона зашёл в тупик

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой в настоящее время достигли критической точки. По словам дипломата, двусторонни политический диалог России и США зашёл в тупик. Антонов при этом уверен, что предпосылок выправления отношений двух стран на сегодняшний день нет, пишет РИА Новости.

Российско-американские отношения, которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет, достигли критической точки. из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик, — рассказал Антонов.

Российский посол указал на то, что США не смогут справится с мировыми проблемами без России, несмотря на ресурсы, которыми обладает Вашингтон.

Отказ ряда стран в мире от изоляции России из-за действий на Украине является результатом «провала» и «серьёзной ошибки» США и их союзников, написало ранее в своей редакционной статье агентство Bloomberg. Авторы материала назвали «обескураживающей» терпимость, которую готовы проявить страны Африки, Латинской Америки и Азии к решениям Москвы. Отмечается, что подобная практика становится общемировой тенденцией. В статье также раскритиковали Саммит Америк, который показал, что страны двух континентов не готовы подчиняться правилам Вашингтона. Саммит США — АСЕАН при этом журналисты назвали «оглушительным фиаско».