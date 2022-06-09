Bloomberg раскрыл «серьёзный провал» и «ошибки» США в отношении России

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Отказ ряда стран в мире от изоляции России из-за действий на Украине является результатом «провала» и «серьёзной ошибки» США и их союзников, сказано в редакционной статье агентства Bloomberg. Авторы материала назвали «обескураживающей» терпимость, которую готовы проявить страны Африки, Латинской Америки и Азии к решениям Москвы. Отмечается, что подобная практика становится общемировой тенденцией.

Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остаётся ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека, — сказано в публикации.

В статье также раскритиковали Саммит Америк, который показал, что страны двух континентов не готовы подчиняться правилам Вашингтона. Саммит США — АСЕАН при этом журналисты назвали «оглушительным фиаско».

Профессор прикладной экономики Стив Ханке ранее заявил, что Россия понесёт издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, какие последствия ожидают весь остальной мир. Эксперт назвал «ошеломляющими» издержки, которые понесут страны Европы и США из-за неточной оценки финансовых институтов. По его словам, инвестиционные, центральные банки, международные, такие как МВФ, могли дать частичную картину влияния ситуации на Украине на мировую экономику.