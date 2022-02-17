«Документы жгут»: очевидцы о дыме над российским посольством в Киеве

Над российским посольством в Киеве поднялся дым. Журналистка Ольга Скабеева в своём Telegram-канале опубликовала видео происходящего. Автор ролика предположил, что внутри якобы уничтожают документы, и добавил, что видел подобное в 2014 году.

Вот это вот российское посольство загорелось. Ну как загорелось — документы жгут... Что-то ещё подбрасывают туда, уже чёрный пошёл... Не думаю, что они там папу [римского] выбирают, — говорит неизвестный.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. При этом Госдепартамент США постановил уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефонную систему миссии в украинской столице. По информации издания, предполагается, что эти меры сделают здание посольства США в Киеве неприемлемым для функционирования в качестве дипмиссии.

Ранее в ООН сообщили, что организация не планирует эвакуировать своих сотрудников, которые работают на Украине. В стране на данный момент находится 1,6 тысячи служащих организации, из которых 220 — иностранцы.