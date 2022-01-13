Дочь Назарбаева закрыла аккаунты после того, как Instagram «нашёл» её в ОАЭ

Младшая дочь Назарбаева Алия закрыла аккаунты в Facebook и Instagram после того, как соцсети определили её местоположение. На это обратил внимание киргизский сайт 24.kg, журналисты которого обнаружили, что согласной функции «Информация об аккаунте» местоположением Алии значатся ОАЭ.

При попытке зайти на страницу дочери первого президента Казахстана возникает сообщение «возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена». Эти сообщения появились после того, как Алия Назарбаева прокомментировала последние события в стране, а журналисты предположили, что она, вероятно, покинула родину и находится в Эмиратах.

Алия Назарбаева стала первой представительницей семьи бывшего президента республики, которая прокомментировала происходящее в Казахстане. Она выразила «искренние соболезнования» семьям погибших и мельком упомянула об отце, не вдаваясь в подробности о его местоположении и состоянии. Единственное, что сделала наследница Нурсултана Назарбаева, это поблагодарила людей за его «моральную поддержку».

В последний раз экс-президент Казахстана появлялся на публике 28 декабря. На сегодня его пресс-секретарь, а также дипломаты заверяют, что Назарбаев не покидал страну, хотя многие местные жители этой информации не доверяют, уточняет «Коммерсант» .

По данным всё того же киргизского издания, брат первого президента Болат Назарбаев ранее пересёк казахстанско-киргизскую границу и из Бишкека вылетел в Дубай.

Недоумение по этому поводу выразил бывший советник первого президента Ермухамет Ертысбаев.

Не могу понять, почему нет новостей о Нурсултане Назарбаеве. Многие очень переживают, всюду самые чудовищные слухи, которые отнюдь не работают на стабилизацию. Поверьте мне, что в стране очень многие ценят Елбасы (лидер нации, один из титулов Нурсултана Назарбаева) хотя бы за то, что 19 марта 2019 года он назвал Касым-Жомарта Токаева своим преемником, сказав, что он самый достойный, — заявил Ертысбаев.

Ранее дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия поблагодарила жителей республики за поддержку её отца. В своём Facebook-аккаунте она также выразила соболезнования всем жертвам протестов, которые прошли в крупных городах государства.