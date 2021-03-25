«Дно демократии»: Захарова оценила санкции Украины против россиян

https://static.news.ru/photo/b8038ae6-8e11-11eb-a9a3-96000091f725_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Санкции украинских властей против российских физических лиц и компаний свидетельствуют о том, что Киев исследует «дно демократии». Такое мнение выразила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Если говорить ёмко и понятно для киевского режима, у меня такое впечатление, что он исследует дно демократии на Украине, — считает Захарова.

Она отметила, что введённые Киевом ограничения противоречат принципам свободы слова и плюрализма мнений, а также идут вразрез с духом европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По её словам, Москва расценивает этот шаг как продолжение политики на установление цензуры и «зачистки» информационного пространства.

Дипломат полагает, что Киев продолжает бороться с русскоязычными гражданами страны и работать над устранением инакомыслящих украинцев. Евросоюз же занят другими делами и не обращает внимания на эти шаги украинских властей. Захарова призвала мировое сообщество прекратить игнорировать атаку на демократические принципы и принять действенные меры.

23 марта, как писал NEWS.ru, Зеленский своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций против ряда физических лиц и компаний, в том числе из России. Ограничительные меры применены в отношении 23 граждан РФ, а также против организаций, среди которых СМИ, государственные предприятия и крупный бизнес.