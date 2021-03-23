Зеленский продлил санкции против российских властей

https://static.news.ru/photo/3db29270-8c07-11eb-bbf6-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Введённые на Украине санкции против российских властей продлены на три года. Советующее решение принял президент страны Владимир Зеленский.

Ограничительные меры введены против 23 граждан РФ, а также против организаций, среди которых СМИ, государственные компании и крупный бизнес. В «чёрный список» попали первый заместитель главы МВД Александр Горовой, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова и другие.

При этом из списка физических лиц исключили предпринимателей Алексея и Дмитрия Ананьевых, а из перечня юрлиц — «Башкирскую содовую компанию». Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он заявил, что никогда не забудет о потере Крыма и разберётся с теми, кто создал условия для этого. Политик подчеркнул, что Киев не снимает с повестки вопрос о возвращении Крыма.

Накануне власти Украины приняли стратегию по возвращению Крыма. По словам министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, план действий состоит из трёх пунктов. Первый — утверждённая стратегия Совета нацбезопасности и обороны Украины. Второй — консолидация партнёров в рамках «Крымской платформы». Третий пункт — восстановление международного права Украины над Крымом.