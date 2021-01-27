Дипломату из США вручили ноту протеста из-за распространения фейков

Представителю посольства Соединённых Штатов Америки в Москве вручили ноту в связи с распространением фейков об акциях протеста в российских регионах.
Отмечаем масштабное распространение недостоверных «фейков» о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординировано распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве, — говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.
Нота протеста, вручённая американскому дипломату, содержит предупреждение о праве российской стороны на ответные шаги.
Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что американские техногиганты способны влиять на облик «современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их кураторов».
Международное сообщество сталкивается с вызовами неуправляемости информационного пространства и незащищённости персональных данных, аккумулированных соцсетями. <...> Назрела необходимость совместной предметной работы в профильных международных структурах, прежде всего в рамках ООН, Совета Европы и ОБСЕ, — гласит текст заявления МИД.
Ранее Министерство иностранных дел РФ выступило с заявлением по позиции руководителей внешнеполитических ведомств стран G7 (Франция, Италия, Германия, Канада, Великобритания, США и Япония) относительно российского блогера и оппозиционера Алексея Навального. Ведомство назвало заявление политиков «семёрки» грубым вмешательством во внутренние дела государства, передавал NEWS.ru.