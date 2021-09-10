Дипломат США пригрозил санкциями в случае слияния России и Украины

Американский дипломат Джон Хербст заявил, что Соединённые Штаты введут против России серьёзные санкции, если Украина войдёт в её состав. Он отметил, что идёт речь о санкциях, способных подорвать российскую экономику. Об этом рассказал бывший посол США в Киеве в интервью телеканалу Украина 24.

Хербст сказал, что российская агрессия против украинского государства более чем реальна.

Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что Соединенные Штаты наложат очень серьезные санкции, — подчеркнул дипломат.

Однако, по его словам, война является крайне нежелательной, потому, что приведет к огромным жертвам с обеих сторон. Российская сторона, в свою очередь, не раз подчёркивала свою приверженность к мирному диалогу и готовность договариваться с властями в Киеве.

Европейский союз ранее продлил действие антироссийских санкций до 15 марта 2022 года. Санкции наложены на 177 физических и 48 юридических лиц, которые по мнению европейских политиков виновны в подрыве государственной целостности Украины. Санкции подразумевают заморозку банковских счетов россиян и запрет на продажу или предоставление каких-либо экономических ресурсов для попавших под действие пакета ограничений.