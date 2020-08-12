Дипломат рассказал об обязательном условии для отдыха в Турции

Обязательным условием пребывания в Турции является ношение масок. Оно действует и в других странах во время пандемии коронавируса.
Нарушители будут платить штраф 900 лир или 9 300 рублей. Эпидемия не закончилась и в Турции ежедневно фиксируется свыше тысячи новых случаев заражения,
Что касается слухов о платных обсерваторах для приезжающих, которые якобы стоят от €50 до €100 в сутки, точного ответа на вопрос пока нет. Российские власти обратились за разъяснениями к турецким властям. Как только поступят официальные ответы, будут немедленно даны разъяснения.
Посол рекомендовал россиянам покупать расширенные медицинские страховки с медуслугами на случай заражения коронавирусом. В этом случае, если турист попадёт на вынужденный карантин, билеты домой ему будет оплачивать страховая компания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пассажиров с ручной кладью не будут пускать на авиарейсы из России в Турцию, заявил представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. Тем не менее существуют и исключения.
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