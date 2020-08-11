Россиянам рассказали о новых правилах провоза багажа в Турцию

https://static.news.ru/photo/8686fe4c-dbc6-11ea-b176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиров с ручной кладью не будут пускать на авиарейсы из России в Турцию, заявил представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. Тем не менее существуют и исключения.

Так, о введении ограничений по провозу ручной клади проинформировала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Их ввод обусловлен требованием властей Турции в связи с профилактикой распространения COVID-19.

По словам Старикова, сдать ручную кладь в багаж можно будет бесплатно.

Пакеты из Duty Free остаются актуальными. Мы пускаем пассажиров с такими пакетами, личными компьютерами, хрупкими фотоаппаратами и другой техникой, — рассказал представитель авиакомпании в беседе с радио Sputnik.

Россия возобновила перелёты на курорты Турции с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан. Полёты за рубеж, прерванные из-за пандемии COVID-19, были восстановлены 1 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала на брифинге, как российские туристы отправляются отдыхать в Египет, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между этой страной и Россией.

Как правило, россияне используют рейсы до Стамбула, а уже оттуда добираются до североафриканской страны.