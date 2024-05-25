«Деревня уничтожена»: появились детали оползня в Папуа — Новой Гвинее Reuters: 300 человек оказались под завалами из-за оползня в Папуа — Новой Гвинее

Фото: AP/ТАСС

Результат оползня, который похоронил деревню Ямбали

В Папуа — Новой Гвинее зафиксирован сильнейший оползень, в результате которого под завалами оказались более 300 человек, пишет Reuters. По данным агентства, стихия затронула более шести деревень, в зоне поражения оказались почти 1200 домов.

Сообщается, что оползень полностью разрушил деревню Каокалам в провинции Энга, которая расположена в северной части страны. Обвал произошел в ночь на субботу, 25 мая. Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) сообщило, что специалисты ведомства находятся в тесном контакте с пострадавшим регионом.

Верховная комиссия Австралии в Порт-Морсби находится в тесном контакте с властями Папуа — Новой Гвинеи для дальнейшей оценки масштабов ущерба и числа жертв, — указано в сообщении.

Агентство также отмечает, что на данный момент известно о четырех жертвах, спасательная операция осложняется особенностью местности и удаленностью районов, оказавшихся под ударом стихии. Кроме того, обвалом перекрыта основная трасса, поэтому добраться в зону ЧП можно только по воздуху. По словам специалистов, ожидается, что количество погибших увеличится.

Ранее в Китае сообщили о сильнейшем за последние 50 лет наводнении, в результате которого пострадали примерно 1,16 млн домохозяйств, а также было эвакуировано более 82 тысяч граждан страны. Отмечается, что погибли четыре человека, еще 11 числятся пропавшими без вести.