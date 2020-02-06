https://static.news.ru/photo/677050ae-48ef-11ea-9027-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко обматерил своего коллегу из «Батькивщины» Алексея Кучеренко.

Конфликт возник во время обсуждения законопроекта о земельной реформе, когда между группой депутатов возникла потасовка. Кучеренко обратился к вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой успокоить зачинщиков драки. Среди них был Максим Ткаченко, которого Кучеренко назвал «бородатым дебилом». После этого депутат «Слуги народа» заявил, что его коллеге нужно ехать на отдых в санаторий, поскольку его «время вышло».

Вы клоуны малолетние, — парировал Кучеренко.

В ответ на это Ткаченко обматерил своего оппонента, заявив, что он может «получить» за такое высказывание, сообщает Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной Рады Илья Кива назвал в переписке премьер-министра страны Алексея Гончарука «гомик-премьером». Он общался по WhatsApp с абонентом, подписанным как Владимир Жириновский.