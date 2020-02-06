Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко обматерил своего коллегу из «Батькивщины» Алексея Кучеренко.
Конфликт возник во время обсуждения законопроекта о земельной реформе, когда между группой депутатов возникла потасовка. Кучеренко обратился к вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой успокоить зачинщиков драки. Среди них был Максим Ткаченко, которого Кучеренко назвал «бородатым дебилом». После этого депутат «Слуги народа» заявил, что его коллеге нужно ехать на отдых в санаторий, поскольку его «время вышло».
Вы клоуны малолетние, — парировал Кучеренко.
В ответ на это Ткаченко обматерил своего оппонента, заявив, что он может «получить» за такое высказывание,
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Верховной Рады Илья Кива назвал в переписке премьер-министра страны Алексея Гончарука «гомик-премьером». Он общался по WhatsApp с абонентом, подписанным как Владимир Жириновский.
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