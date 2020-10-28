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Депутат ЕС объявил голодовку, требуя ввести налог на банковские транзакции

19:40, 28 октября 2020
Фото: Unsplash

Евродепутат от Франции Пьер Лярутюру объявил голодовку в брюссельской резиденции Европарламента. Он требует введения налога на банковские транзакции. Эти деньги он считает необходимым заложить в бюджет ЕС на 2021–2027 годы как расходы на экологию и здравоохранение.

Я начинаю голодовку, чтобы оказать давление на Меркель и Макрона. Моя цель не умереть, а спасти миллионы жизней, чтобы у Европы были деньги на здравоохранение, климат и занятость, — написал он в своём Twitter.

В другом посте он пообещал поставить кровать в Европарламенте и жить там в режиме голодовки до слушаний в комитете по бюджету ЕП в начале ноября.

На саммите 21 июля главы государств Евросоюза договорились о семилетнем бюджетном плане на сумму €1074,3 млрд. Ранее NEWS.ru писал, что лидеры 27 стран — членов Евросоюза утвердили экстренную программу помощи европейской экономике на €540 млрд. Об этом 23 апреля заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

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