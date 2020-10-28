Депутат ЕС объявил голодовку, требуя ввести налог на банковские транзакции

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Евродепутат от Франции Пьер Лярутюру объявил голодовку в брюссельской резиденции Европарламента. Он требует введения налога на банковские транзакции. Эти деньги он считает необходимым заложить в бюджет ЕС на 2021–2027 годы как расходы на экологию и здравоохранение.

Я начинаю голодовку, чтобы оказать давление на Меркель и Макрона. Моя цель не умереть, а спасти миллионы жизней, чтобы у Европы были деньги на здравоохранение, климат и занятость, — написал он в своём Twitter.

Pour mettre la pression sur A.Merkel & E.Macron, avec un maximum de citoyens, je commence une grÃ¨ve de la faim



Mon but nâest pas de mourir mais dâÃ©viter des millions de morts : que l'Europe se donne les moyens dâagir pour la santÃ©, le climat et l'emploi https://t.co/xUmwe9UFv9 pic.twitter.com/OmFTcOEVId — Pierre Larrouturou (@larrouturou) October 28, 2020

В другом посте он пообещал поставить кровать в Европарламенте и жить там в режиме голодовки до слушаний в комитете по бюджету ЕП в начале ноября.

На саммите 21 июля главы государств Евросоюза договорились о семилетнем бюджетном плане на сумму €1074,3 млрд. Ранее NEWS.ru писал, что лидеры 27 стран — членов Евросоюза утвердили экстренную программу помощи европейской экономике на €540 млрд. Об этом 23 апреля заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.