Евросоюз утвердил программу перезапуска экономики на €540 млрд

https://static.news.ru/photo/da87b082-858f-11ea-8173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

Лидеры 27 стран — членов Евросоюза утвердили экстренную программу помощи европейской экономике на €540 млрд. Об этом 23 апреля заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.

Одобрили программу на €540 млрд, которая начнёт функционировать с 1 июня, — цитирует ТАСС чиновника.

Еврокомиссии теперь необходимо разработать параметры фонда долгосрочного содействия восстановлению экономики сообщества.

В ЕК заявили, что страны Евросоюза должны повысить свои взносы в бюджет сообщества с 1,2% до 2% ВВП на 2–3 года для финансирования восстановления после пандемии коронавируса.

Все 27 государств ЕС выделили в общей сложности €1,8 трлн на поддержку национальных экономик.

Ранее NEWS.ru писал, что главы стран Европейского союза на онлайн-саммите обсудят выделение средств на восстановление экономики. Долгосрочный план предусматривает выделение средств объёмом €2 трлн.