Делегация Китая покинула зал после выступления Зеленского в Давосе

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

После выступления президента Украины Владимира Зеленского на международном экономическом форуме в Давосе делегация Китая не присоединилась к овациям в его адрес и вскоре покинула зал, рассказал в эфире телеканала CNN член палаты представителей США республиканец Майкл Маккол. Он показал фотографию, где можно увидеть сидящих делегатов из КНР. При этом вокруг них стоят аплодирующие люди.

Аплодировали стоя все, за исключением делегации из Китая, члены которой просидели все время оваций, а потом они вышли после того, как я сделал этот снимок, — рассказал Маккол.

По мнению республиканца, китайская делегация тем самым послала четкий сигнал — «они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского».

Украинский лидер в ходе форума призвал крупные страны и международные компании взять на себя «шефство» над регионами Украины. Таким образом он предложил помочь в восстановлении государства после завершения боевых действий. Президент Украины выступил на форуме по видеосвязи.

Ранее российская делегация покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это произошло во время выступления главы американского торгового ведомства Кэтрин Тай, о чем свидетельствуют кадры с мероприятия.