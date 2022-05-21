Россия бойкотировала доклад США на встрече министров торговли АТЭС Российская делегация покинула встречу министров торговли АТЭС во время доклада США

Кэтрин Тай / Фото Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская делегация покинула встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время выступления главы американского торгового ведомства Кэтрин Тай, о чем свидетельствуют кадры с мероприятия, опубликованные в Telegram-канале Минэкономразвития РФ. На фотографии можно заметить пустующее кресло главы ведомства Максима Решетникова на фоне трансляции доклада США.

Один из участников форума подтвердил, что российская сторона вышла из зала во время выступления американской делегации, сообщает ТАСС.

Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал, — рассказал он.

Ранее Решетников заявил, что Россия должна остаться членом Всемирной торговой организации, несмотря на антироссийские санкции, затронувшие торговую отрасль. По его мнению, участие страны в ВТО принесло множество экономических преференций, а выход из организации может лишить Москву всех торговых прав и увеличить риски для бизнеса и россиян. Глава Минэкономразвития отметил, что существующие правила не мешают России защищать свои интересы и безопасность.