Зеленский предложил странам взять «шефство» над регионами Украины

Владимир Зеленский / Фото Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Крупные страны и международные компании могут взять на себя «шефство» над регионами Украины, с таким обращением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Таким образом он предложил помочь в восстановлении государства после завершения боевых действий, пишет ТАСС.

Мы предлагаем миру установить прецедент восстановления страны после войны. Я приглашаю вас принять участие в этом восстановлении. Объем работ огромен. Наши убытки составляют полтриллиона долларов, — заявил президент Украины.

Он отметил, что потребуется восстанавливать «целые города и отрасли».

Мы предлагаем специальную, историческую, весомую модель восстановления, когда у каждой из стран-партнеров, либо у городов-партнеров, либо у компаний-партнеров будет историческая возможность взять шефство над тем или иным регионом Украины, городом, либо общиной, либо отраслью, — подчеркнул он.

По словам Зеленского, Британия, Дания, Европейский союз и другие ведущие международные субъекты уже «выбрали для себя конкретное направление для шефства при восстановлении».

По словам главы Украины, при восстановлении страны доступными к использованию могут быть средства Европейского союза, а также замороженные за рубежом активы России.

Он также отметил усилия председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в том числе ее предложение о создании платформы для восстановления и реконструкции Украины. Она будет контролироваться совместными усилиями Европейской комиссии и Киева. Это, по мнению Зеленского, позволит направить ресурсы ЕС «на восстановление нормальной жизни в стране».

Российские активы, которые рассеяны по многим юрисдикциям, должны быть найдены, они должны быть конфискованы или заморожены, и потом они должны быть перечислены в специальный фонд, который может быть использован, чтобы помочь всем, кто пострадал от войны, — утверждал Зеленский.

Ранее президент Украины во время своего выступления в Верховной раде заявил, что он достиг с руководством Польши договорённости об упрощении пересечения межгосударственной границы. Глава государства отметил, что прошлые разногласия между странами забыты.