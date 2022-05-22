«Мы родные»: Зеленский заявил об упрощении пересечения границы с Польшей Зеленский заявил об упрощении пересечения границы с Польшей

Фото Ren Ke/XinHua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной раде заявил, что он достиг с руководством Польши договорённости об упрощении пересечения межгосударственной границы, сообщает ТАСС. Глава государства отметил, что прошлые разногласия между странам забыты.

Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Украинский и польский народы ментально границы давно не разделяют. Поэтому мы решили в ближайшее время воплотить это в соответствующем двустороннем соглашении, — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что сегодняшняя ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».

Ранее сообщалось, что Зеленский планирует внести законопроект, согласно которому на территории страны будет установлен особый правовой статус для граждан соседней Польши. По словам представителя Верховной рады в Конституционном суде Украины Ольги Совгиря, внесение и рассмотрение документа состоится в ближайшем будущем.

При этом президент Польши Анджей Дуда пообещал «сделать всё возможное», чтобы Украина стала членом Евросоюза. Варшава поддержит будущее решение Киева, отметил Дуда. В марте Украине подала заявку на вступление в ЕС.