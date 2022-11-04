CNN: на Украине отключились 1300 терминалов Starlink

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

CNN сообщает, что ВСУ потеряли связь с системой Starlink на 1300 терминалах, которые были куплены в марте у одной из британский компаний. Проблемы с отключением связи начались 24 октября, по некоторым данным, это могло произойти из-за недостатка финансирования.

О том, что терминалы могли быть отключены за неуплату, рассказал собеседник издания. Он сообщил, что украинские военные платили по $2500 в месяц за связь каждого из 1300 терминалов. Общий счет за услуги к сентябрю вырос до $20 млн и военные больше не смогли его оплачивать.

В начале октября Минобороны Украины обратилось к британский военным с просьбой оплатить ежемесячный счет в сумме $3,25 млн. Уже тогда начались отключения части терминалов вдоль линии фронта на юге Украины, что привело к «катастрофической потере связи», как писало на тот момент издание Financial Times.

В сентябрьском письме SpaceX в Пентагон сообщалось, что на Украине работают около 20 тысяч терминалов Starlink. Большинство из них Киеву поставили правительства Польши, США, Великобритании, они же оплачивали до 30% ежемесячного счета за подключение.

На данный момент с компанией Маска ведутся переговоры о продолжении финансирования Starlink на Украине, о чем CNN рассказал высокопоставленный сотрудник Пентагона. Станции Starlonk остаются для ВСУ единственными средствами связи после того, как сотовые вышки и интернет были уничтожены в ходе боевых действий.

Ранее американский предприниматель Илон Маск пообещал, что компания SpaceX не перестанет обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже в случае отказа Пентагона финансировать работу сети.