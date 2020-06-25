Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 10 человек

https://static.news.ru/photo/5086afbe-b690-11ea-a39b-fa163e074e61_660.jpg Фото: [e]STR/Xinhua/GlobalLookPress

Число погибших во время землетрясения рядом со штатом Оахака в Мексике возросло до 10 человек.

По последним данным более 20 человек пострадали при землетрясении.

К сожалению, получены данные о 10 погибших и 21 пострадавшем в этом регионе, ещё два человека получили травмы в Мехико, — привели сообщение Министерства общественной безопасности и защиты граждан в ТАСС.

Отмечается, что во время стихийного бедствия были повреждены 55 зданий школ в 97 муниципалитетах, а также две тысячи жилых домов.

Магнитуда землетрясения 23 июня 2020 года составила 7,4. По данным на 24 июня зафиксировано более 2,15 тысяч повторных толчков магнитудой до 5,5.

Potente terremoto sacude centro y sur de MÃ©xico y deja al menos seis muertos



MÃ¡s detalles https://t.co/f6UkR9dbKZ pic.twitter.com/iYnyypkAip — Reuters Latam (@ReutersLatam) June 25, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение в Мексике повредило 55 объектов, признанных культурным наследием страны. По данным Министерства культуры Мексики, 40 объектов получили небольшие повреждения, 11 зданий — средние, а четыре объекта — серьёзно повреждены.