https://static.news.ru/photo/f0cc71ca-72a7-11ea-a61b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Kritskiy/Global Look Press

В Италии за сутки выявлено 4050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 101 739 человек.

Согласно данным, опубликованным Гражданской службой защиты, количество выявленных 30 марта заражений меньше, чем было днём ранее (29 марта было 5217 случаев). Однако за прошедшие сутки увеличилось число умерших: 812 смертей против 756 (29 марта). Также растёт число пациентов, кому необходима реанимация: 3981 против 3906 (днём ранее). Всего с начала эпидемии инфекция унесла жизни 11 591 итальянца. Это больше, чем в других странах (в Испании скончались более 7 тысяч, в Китае, по официальным данным, более 3 тысяч пациентов).

Как отмечает издание il Post, наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Ломбардии. Здесь за сутки зарегистрировано 1154 новых случая заражения, скончались 458 человек. Всего в регионе выявлен 42 161 случай COVID-19, из них 6818 закончились смертью. Летальность заболевания здесь выше 16%, что значительно больше, чем в среднем по стране. Власти пока не понимают, чем вызвана эта «аномалия» и собираются провести эпидемиологическое расследование всех случаев инфицирования.

Ограничительные меры, действующие в настоящее время до 3 апреля в целом в Италии и до 15 апреля в Ломбардии, почти наверняка будут продлены, пишет издание, хотя официальных решений по этому вопросу пока не принято.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 745 тысяч человек по всему миру, свыше 35 тысяч умерли, более 156 тысяч выздоровели. В России выявлено 1836 случаев инфицирования, 66 пациентов выписаны из больниц, 9 умерли. На Москву приходится 1226 случаев заражения, писал NEWS.ru.