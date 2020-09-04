Число инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило 4 млн

https://static.news.ru/photo/6d3c630e-ee46-11ea-9dc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fernando Souza/dpa/GlobalLookPress

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило, что число инфицированных коронавирусной инфекцией в стране достигло 4 041 638 человек.

Число погибших выросло до 124 614, за последние 24 часа скончались 834 пациента, — привели сообщение бразильского Минздрава на портале «Газета.ru».

По последним данным, в мире зафиксировано более 26 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Несмотря на увеличение случаев заражения в Бразилии, США по-прежнему остаются лидерами по количеству заражённых коронавирусом. В Соединённых Штатах зарегистрировано более 6 млн инфицированных коронавирусом.

Как писал NEWS.ru ранее, темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусом в Индии превысили показатели заболеваемости в США и Бразилии, которые занимают первые строчки по числу инфицированных.