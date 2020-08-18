Человек, бросавший камни в Генконсульство РФ в США, предстанет перед судом

https://static.news.ru/photo/8e0756d8-e177-11ea-9556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Global Look Press

В США задержан мужчина, неоднократно предпринимавший действия, угрожающие жизни и здоровью сотрудников Генконсульства РФ в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в преступном причинении ущерба.

Задержанного зовут Реза Машаекха, данных о его гражданстве нет. Ему предъявлены обвинения в преступном причинении ущерб, — цитирует ТАСС сообщение полиции Нью-Йорка.

Как сообщили ранее в Генконсульстве РФ, с 10 августа неизвестный мужчина неоднократно угрожал сотрудникам, а также бросал в них камни. В результате инцидентов Генконсульству был нанесён ущерб.

По информации дипломатов, при задержании в первый день злоумышленник «в присутствии полицейских выкрикивал угрозы в адрес россиян». При этом, на следующий день злоумышленник вновь взялся за прежнее и забрасывал камнями машины Генконсульства на служебной парковке. Дипломаты даже выразили возмущение тем фактом, что человек, неоднократно выступавший с угрозами в адрес российских сотрудников Генконсульства, каждый раз оказывалось на свободе.

Как писал NEWS.ru, по словам дипломатов, начиная с 10 августа белый мужчина не только выкрикивал угрозы в их адрес, но и бросал в них камни.