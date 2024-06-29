Часов Яр, Сокол, Работино: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 29 июня

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Глубокого, Новоалександровки, Работино, Красногоровки, Клещеевки, Липцев и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 29 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Без существенных изменений в ЛБС. В районе Работино и северо-западнее Вербового продолжаются позиционные бои. Активно работают средства дальнего поражения. Донецкий фронт. В районе Константиновки российские войска продолжают попытки развить наступление, ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. ЛБС без существенных изменений. Аналогичная ситуация и в Парасковиевке. В Красногоровке ВС РФ в тяжелых боях продолжают теснить украинский гарнизон к окраине города, есть очередные тактические успехи. В Невельском продолжаются бои, ЛБС без существенных изменений. В районе Карловки также продолжаются тяжелые бои, ВСУ активно обороняются и быстро оставлять населенный пункт не планируют. В Соколе есть очередные тактические успехи ВС РФ. Часовоярское направление. Продолжаются ожесточенные бои в восточном пригороде Часова Яра и на флангах. Активность боевых действий продолжает оставаться крайне высокой, но, несмотря на тактические успехи ВС РФ, значительных изменений в ЛБС пока не наблюдается», — сообщает проект.

По данным WarGonzo, на Харьковском направлении идут бои в Волчанске и в районе Глубокого, а ВСУ пытаются предпринимать попытки отбросить российские войска с занятых рубежей.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Два майора»

«В Харьковской области на Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои в н. п. Волчанск. Артиллерией ВС России уничтожена очередная переправа, через которую ВСУ перебрасывали подкрепление на правый берег реки Волчьей. На Липцевском направлении работает наша ТОС-1А. ФАБ с УМПК уничтожен пункт дислокации 57-й бригады. Значимых изменений обстановки нет, противник не оставляет планов отбросить наши войска к границе. От Торского выступа до Макеевки (ЛНР) идут бои, наши войска атакуют, истощая силы противника на широком фронте. На Северском направлении ВС России удалось полностью зачистить Раздоловку и продвинуться севернее. Наши операторы БПЛА уже выбивают технику противника в н. п. Переездное. На направлении на Часов Яр идут бои, у Клещеевки взят опорный пункт ВСУ. На направлении на Торецк (Дзержинск) ВС России продолжают наступление, подтягивая свежие силы. Идет продвижением фронтом до 4 км к Южному (на карте — Пивденное)», — говорится в публикации.

Авторы канала «Два майора» сообщили, что на Запорожском фронте в районе Работино были взяты под контроль несколько опорных пунктов ВСУ.

«На Херсонском направлении сообщали о стрелковых стремительных боях в островной зоне в районе ж/д и Антоновского моста, но объективно говорить о ситуации сложно», — заявляют журналисты.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

«На Купянско-Сватовском направлении ВС РФ продвинулись к административным границам Мясожаровки, выбив противника с позиций в лесополосах восточнее села. На Северском направлении российские десантники из 106-й ВДД в результате тяжелых боев полностью освободили Раздоловку, выбив противника из населенного пункта. На Авдеевском направлении под контролем российских войск находится 90% территории Новоалександровки. На данный момент идет зачистка местности от разрозненных групп противника», — пишет «Рыбарь».

Отмечается, что на Донецком направлении ВС РФ продвинулись со стороны Георгиевки до окраин улиц Центральная и Октябрьская в Максимильяновке и расширили зону контроля юго-западнее Победы.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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