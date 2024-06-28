Часов Яр, Клещеевка, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 28 июня

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Реактивная система залпового огня «Ураган» подразделения Вооруженных сил РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Глубокого, Работино, Красногоровки, Сокола и Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 28 июня 2024 года?

Олег Царев

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале сообщил, что на Запорожском фронте ВСУ подготавливают резервы, а ВС РФ готовятся отражать контратаку в районе Малой Токмачки и Орехова.

«На Южно-Донецком фронте ВСУ вновь контратаковали в Урожайном и Старомайорском. Как и ранее, успеха не имели. На Донецком направлении в Красногоровке ВС РФ продвинулись с севера и с запада от многоэтажек, где сидят ВСУ и теперь рискуют оказаться в окружении. На подступах к Константиновке работает артиллерия и авиация. На Авдеевском фронте ВС РФ продвинулись на окраинах Карловки, штурм села впереди. В Яснобродовке ВСУ серьезно сопротивляются. Не менее ожесточенно бьются российские бойцы в Соколе, но за последние сутки фронт не сдвинулся. Из района Дзержинска (Торецка) сообщают о выходе ВС РФ к окраинам села Железного. У Майорского расширяется клин, взламывающий линию обороны ВСУ. Примерно такой же маневр несколько раз сдвигал линию фронта в районе Очеретино. На Артемовском направлении пока положение армии России существенно не улучшается. Жестокие бои идут в микрорайоне Канал, где ВСУ держатся насмерть в западной части. По оперативным данным, ВСУ отправили в Часов Яр подкрепление из сводной бригады полиции. Непонятно, что с нашими подкреплениями, но похоже, что для перелома ситуации нужно подключать большие силы. Сообщают, что наша разведка вычислила место размещения наемников ВСУ в Часове Яре — он поражен ФАБ. На Северском направлении фронт гремит. ВС РФ зачищают Раздоловку, где остаются разрозненные группы ВСУ. Ждем официального подтверждения освобождения», — заявил Царев.

Отмечается, что на Краснолиманском участке возобновились бои у Тернов и немного южнее, у села Торского, через которое идет ротация ВСУ.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости Военнослужащие расчета «кочующей» зенитной установки С-60 ЦВО работают по позициям ВСУ

«Два майора»

«На Харьковском направлении ВСУ вели разведку боем в районе н. п. Глубокое и севернее н. п. Липцы. В Волчанске ВС России продолжают штурм многоэтажной застройки. Враг продолжает стягивать подкрепления на участок фронта, при этом в каналах противника появились оценки ВСУ о том, что для стабилизации ситуации в Харьковскую область были переброшены наиболее боеспособные подразделения ВСУ и теперь это сказывается на оперативной обстановке на других направлениях. Севернее Торского выступа ВС России рейдовыми действиями создают условия для охвата н. п. Невское и Макеевка (ЛНР). На Северском направлении ВС России ведут бои в Раздоловке. Возобновлены боевые действия у Белогоровки. В восточной части Часова Яра идут ожесточенные бои. Многоэтажная застройка утюжится тяжелым вооружением ВС России. На флангах ВСУ пытаются завязать встречные бои и не допустить расширения вклинения наших войск. Андреевка и Клещеевка, судя по всему, находятся в серой зоне», — сообщают «Два майора».

Западнее Авдеевки ВС России атакуют на направлении Новоселовки Первой, а у Яснобродовки ВС РФ продавливают оборону ВСУ в направлении села, наступая при поддержке мотострелковых подразделений, рассказали авторы канала.

«С Запорожского фронта сообщают о продвижении наших войск в районе Загорного. Уничтожив передовые позиции ВСУ вместе с личным составом, продвинулись более чем на 1 км. На Херсонском направлении — краткосрочные стрелковые бои с остатками малых групп ВСУ в островной зоне у Антоновского моста», — говорится в публикации канала «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий ВС РФ

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении идут тяжелые позиционные бои, противник не прекращает атак под Липцами и перебрасывает резервы в Волчанске. На Купянско-Сватовском направлении российские войска ведут штурмовые действия, продвигаясь на нескольких участках. На Авдеевском направлении продолжаются встречные бои в районе Сокола и Новоселовки Первой, фиксируется продвижение российских войск», — пишет «Рыбарь».

Отмечается, что на Угледарском направлении к югу от Новомихайловки идут бои, ВС РФ продвигаются в районах балок Солененькая, Широкая и Икряная.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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