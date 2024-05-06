Цены на кофе достигли исторического максимума за 45 лет ICO: цены на кофе сорта Robusta поднялись до высочайшего за 45 лет уровня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на кофе сорта Robusta достигли исторического максимума за 45 лет на фоне дефицита, говорится в отчете Международной организации кофе (ICO). По данным аналитиков, показатель оптовых цен в апреле вырос на 16,8%.

Стоимость кофе достигла $1,9365 за фунт. Показатель стал самым высоким с 1979 года. В отчете организации уточняется, что крупнейший производитель указанного сорта — Вьетнам — продолжает испытывать трудности после неурожая в прошлом и текущем сезонах.

Bloomberg отмечал, что проблемы могут усугубиться из-за засухи и жары в сельскохозяйственных регионах страны. Запасы воды для орошения во Вьетнаме истощаются. На долю государства приходится около трети мировых поставок зерен робусты, которые используются для приготовления растворимых напитков и эспрессо.

В начале апреля цены на кофе Robusta показали другой рекорд. Стоимость сорта достигла рекордного уровня 2008 года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Цена на пике составляла $3838 за тонну. Рост цен тогда связали с аномальной жарой и нехваткой воды для полива деревьев во Вьетнаме.

С начала 2024 года цены на кофе выросли почти на 24%. По данным аналитиков, фьючерсы поднялись до рекордных отметок на торгах из-за опасений дефицита поставок зерен.