CBS: Путин спас российскую экономику

Президент РФ Владимир Путин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Антикризисные меры, которые были предприняты президентом России Владимиром Путиным позволили сохранить экономику страны, несмотря на жёсткие западные санкции, пишет CBS. Автор публикации указал на то, что в подобных ситуациях отток капитала практически не избежать, это в свою очередь приводит к падению стоимости валюты. Американское издание при этом называет меры российского руководства «необычайно агрессивными».

Необычайно агрессивные меры России, направленные на то, чтобы деньги не покидали страну, в сочетании с жёсткостью западных санкций создают спрос на рубли и повышают их стоимость, — сказано в статье.

В материале также отметили укрепление рубля за всё время действия специальной операции на Украине.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов ранее заявил, что Россия оплатит внешний долг в рублях и обратится в суд, если действия США приведут её к техническому дефолту. Эксперт отметил, что объявление дефолта станет признанием эффективности санкций и давления на страну. Он также признался, что технический дефолт никак не повлияет на российскую экономику. Он пояснил, что из-за введённых против Москвы санкций российский бизнес итак закрыт от внешних займов. В этом случай, по словам специалиста, нужно опираться на займы от восточных стран, включая Китай.