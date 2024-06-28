«Будет позором»: в WADA начали угрожать США Глава WADA пригрозил США исключением из-за сокращения размера взноса

Фото: Xinhua/Global Look Press

Витольд Банька

Решение США сократить размер взноса во Всемирное антидопинговое агентство является позором, заявил глава WADA Витольд Банька. По его словам, если страна так и не выполнит своих обязательств, то она будет исключена из организации. Это также может привести к серьезным последствиям для американского спорта, передает слова Баньки ТАСС.

Будет позором, если США решат не выполнять свои обязательства перед Северной и Южной Америкой и не выплатят согласованную долю ежегодного взноса в бюджет WADA. Естественно, это повлекло бы за собой серьезные последствия, в числе которых немедленная потеря США всех позиций, которые они в настоящее время занимают в структуре управления WADA, в том числе в исполкоме, — заявил он.

Банька уточнил, что решение США нанесет наибольший вред американским спортсменам. Он объяснил, что без взносов антидопинговая система в других странах мира, где находятся конкуренты США, будет ослаблена.

Ранее сообщалось, что Конгресс США вызвал на слушания по теме «Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года» Баньку. Слушания пройдут на фоне обвинений в сокрытии применения допинга китайскими пловцами.