Британский штамм коронавируса выявили более чем в 130 странах

https://static.news.ru/photo/419dcafc-9ce8-11eb-b51b-96000091f725_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Британский штамм коронавирусной инфекции нового типа выявили на территории 132 государств. Об этом в среду, 14 апреля, сообщили представители Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ отметили, что в течение прошедших двух недель британский штамм был обнаружен ещё в двух странах. Таким образом, количество государств с выявленной мутацией COVID-19 выросло до 132.

Аналогичным образом возросло число стран с обнаруженным южноафриканским штаммом коронавирусной инфекции. В общей сложности эту мутацию нашли в 82 государствах. Также за две недели распространение штамма P.1, который ранее был зафиксирован в Японии и Бразилии, увеличилось на семь стран, до 52 государств, передаёт ТАСС.

О появлении новых мутировавших штаммов коронавируса из Великобритании, Южной Африки и Бразилии стало известно в декабре 2020 года. По данным специалистов, эти варианты коронавируса быстрее распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заражения COVID-19.

Как ранее передавал NEWS.ru, специалисты опровергли повышенную смертность от британского штамма коронавируса (B.1.1.7). Кроме того, учёные установили, что при данном типе вируса тяжесть течения инфекции не увеличивается, но распространяется он быстрее.