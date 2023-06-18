Британских школьников учат анальному сексу и мастурбации Daily Mail: школьников в Великобритании учат анальному сексу и задают на дом мастурбацию

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В школах по всей Великобритании 12-летних детей учат анальному сексу, а девятилетним ученикам составляют домашние задания по мастурбации, сообщило Daily Mail со ссылкой на планы уроков. По данным издания, некоторые организации нетрадиционных взглядов размещали на сайтах материалы для несовершеннолетних.

Некоторых детей учили, что с рождения и до года младенцы могут «испытывать приятные ощущения», касаясь своих гениталий. Также 12-летним девочкам рассказывали о способах достижения оргазма во время мастурбации и о том, что в этом возрасте они могут получать сексуальное удовольствие от анального, вагинального и орального секса, — говорится в публикации.

По данным издания, с 2020 года в британских школах ввели обязательные уроки «Отношения и половое воспитание». Недавно одной из матерей в суде отказали в праве изучить содержание этих уроков, но журналистам удалось найти множество подобных материалов в интернете.

Учителя-активисты в том числе раздавали мальчикам и девочкам книжки-раскраски в рамках их «миссии по сексуализации детей во имя инклюзивности».

Ранее во Франции подросткам начали объяснять, почему не стоит заниматься проституцией. В 2021 году власти страны утвердили план действий для борьбы с вовлечением малолетних в секс-торговлю, который предполагал выделение на эти цели €14 млн из бюджета.