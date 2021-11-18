Французским подросткам объяснят, почему проституция — это плохо

План действий, принятый правительством Франции с целью ликвидировать такое социальное зло как вовлечение малолетних в секс-торговлю, обойдётся бюджету страны в 14 млн евро, следует из опубликованного на сайте французского министерства солидарности и здравоохранения документа . В нём говорится о том, что масштабы явления постоянно растут, превращая борьбу с ним в политическую задачу, поскольку в нелегальный бизнес сегодня, по разным оценкам, оказалось вовлечено до 10 тысяч французских подростков.

Согласно данным французского детского омбудсмена Адриена Таке, количество несовершеннолетних секс-работниц в стране растёт с каждым годом, поскольку спрос рождает предложение. По его словам, в этот рынок привлекаются в основном девочки начиная с 14-летнего возраста. Причём, вопреки часто бытующему мнению, это не только дочери из бедных или неблагополучных семей, но и вполне социально обеспеченные подростки.

Je lance aujourdâhui, avec @GDarmanin @E_DupondM @NadiaHAI78 et @sarahelhairy le 1er plan national de lutte contre la prostitution des mineurs. Parmi les enjeux: une prise de conscience collective pour sâattaquer Ã cette menace rÃ©cente mais grandissante pour nos enfants https://t.co/7Nhe1JBhK6 — Adrien Taquet (@AdrienTaquet) November 15, 2021

Власти Франции выделили 14 млн евро на остаток нынешнего и весь следующий год, чтобы создать общенациональную сеть центров, где семьи получали бы консультативную поддержку в том, как отвлечь подростков от этого занятия.

Мы потратим эти деньги в том числе на кампанию в школах, объясняя детям, что такое нелегальная секс-индустрия, и мы обучим специалистов в полиции, социальных службах и в системе образования, как общаться с пошедшими по этой дорожке детьми, — объяснил омбудсмен.

По мнению авторов «национального проекта», потенциальных секс-работниц надо «перехватить» ещё до входа на этот подпольный рынок. Для этого борцы с проституцией должны уметь считывать поведенческие сигналы, исходящие от детей из группы риска (стремление к изоляции, пропуски школьных занятий, и т. д.).

Программа предотвращения торговли телом среди малолетних предполагает, среди прочего, запуск постоянного мониторинга соцсетей с целью выявления сообщений от девушек, предлагающих интимные услуги. Также киберполицейские планируют отслеживать рынок жилья, сдаваемого на несколько часов, так как обычно именно там назначаются встречи с клиентами.

Поскольку Франция перенимает президентство в Евросоюзе с января 2022 года, Париж намерен распространить эту политику на весь блок.

Сайты по сдаче жилья, такие как Airbnb, будут обязаны ставить в известность владельцев квартир, что их жильё могут использовать сутенёры или секс-работники. Владельцы жилья должны знать признаки, по которым можно вычислить такие намерения, — заявил министр юстиции Франции Эрик Дьюпон-Моретти.

Даже десятки миллионов евро, скорее всего, не приведут к кардинальному изменению ситуации в нелегальной секс-индустрии в странах Евросоюза, потому что это тот случай, когда «жертвы» совершенно не желают, чтобы их «спасали», высказал NEWS.ru свой скептицизм детский психолог Лев Пережогин.

michelgagnon/flickr.com

Попасть в нелегальный бизнес, будь то наркоторговля или секс-услуги, просто так, «с улицы», невозможно. Никто не обращается к прохожим с вопросами, где здесь найти драг-дилера или где находится подпольный публичный дом. В данном случае, подросток, пожелавший приобщиться к славе порнозвёзд, вынужден будет пройти жесточайший фейс-контроль, так как сутенёры будут проверять, не связана ли такая девушка с полицией. И та, в свою очередь, заинтересована в том, чтобы такую проверку пройти успешно. Лев Пережогин доктор медицинских наук, детский врач-психотерапевт, руководитель отделения национального центра психиатрии и наркологии им. Сербского доктор медицинских наук, детский врач-психотерапевт, руководитель отделения национального центра психиатрии и наркологии им. Сербского

Заинтересованность же в таких занятиях— несовершеннолетних, особенно из благополучных семей, в ряде случаев вообще не носит материального характера. Сложность их перехвата «на подступах к борделям» состоит в том, что большинство таких подростков полагают, что они занимаются проституцией по собственному выбору. Они не понимают, что стали жертвами хорошо организованных преступных группировок (этот феномен является, например, сюжетом французского фильма «Молода и прекрасна», 2013 год).

Если бы в этой сфере наниматели и наёмные работники не были заинтересованы в сотрудничестве, власти и Франции, и прочих стран, давно бы разгромили все криминальные структуры, продолжает эксперт.

Квартал красных, Париж, Франция, Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

Юные леди искренне полагают, что попав в это мир, они тем самым резко нарастят свой престиж в глазах сверстников, это придаст им флёр загадочности, принадлежности к богеме, взрослости в целом. Запретный плод сладок и это в определённом смысле греет их самолюбие. Это лайки в Tik-Tok и прочий социальный капитал, очень ценимый в молодежной среде, — указывает психолог.

В октябре правящая в Испании Социалистическая партия также объявила проституцию «национальным позором» и разновидностью современного рабства. До 1995 года деятельность была незаконной в стране и существовала исключительно как теневой бизнес. Однако позднее на волне либерализации генеральные кортесы (испанский парламент) декриминализировали торговлю телесными услугами.