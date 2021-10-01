Британские учёные назвали отличительные признаки между COVID-19 и простудой

Специалисты из Имперского колледжа Лондона выявили по меньшей мере семь признаков коронавирусной инфекции, по которым эту болезнь можно отличить от простуды и гриппа, сообщает Express. Для этого исследователи изучили данные за полгода, с июня 2020 по январь 2021 года, и сопоставили жалобы пациентов с результатами ПЦР-тестов.
Как
Специалисты предупредили, что это предположительные симптомы коронавируса. По их словам, человек может быть болен коронавирусной инфекцией, если даже нет ни одного из этих симптомов.
Ранее глава Профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков заявил, что осенью резко изменились симптомы коронавируса. По его словам, теперь COVID-19 легко перепутать с простудой или гриппом. В связи с этим пациенты поздно обращаются к врачу. Он также отметил, что у заражённых стал наблюдаться сильный насморк. Раньше именно его отсутствие помогало отличить COVID-19 от простуды.