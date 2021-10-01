Британские учёные назвали отличительные признаки между COVID-19 и простудой

Специалисты из Имперского колледжа Лондона выявили по меньшей мере семь признаков коронавирусной инфекции, по которым эту болезнь можно отличить от простуды и гриппа, сообщает Express. Для этого исследователи изучили данные за полгода, с июня 2020 по январь 2021 года, и сопоставили жалобы пациентов с результатами ПЦР-тестов.

Как отмечается , в список вошли следующие симптомы: лихорадка, стойкий кашель, озноб, потеря аппетита, боль в мышцах, потеря или изменение обоняния, потеря или изменение вкуса.

Специалисты предупредили, что это предположительные симптомы коронавируса. По их словам, человек может быть болен коронавирусной инфекцией, если даже нет ни одного из этих симптомов.

Ранее глава Профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков заявил, что осенью резко изменились симптомы коронавируса. По его словам, теперь COVID-19 легко перепутать с простудой или гриппом. В связи с этим пациенты поздно обращаются к врачу. Он также отметил, что у заражённых стал наблюдаться сильный насморк. Раньше именно его отсутствие помогало отличить COVID-19 от простуды.