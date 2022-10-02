Британские СМИ узнали о конфликте между Трасс и королем Карлом III Times: между Лиз Трасс и королем Карлом III возник конфликт из-за поездки на саммит ООН

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Британская газета Times узнала о разногласиях между королем Карлом III и премьер-министром страны Лиз Трасс. Конфликт возник из-за посещения конференции ООН по изменению климата COP27. Монарх был вынужен отказаться от поездки на мероприятие по настоянию главы правительства Великобритании.

Он планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце, — сообщает издание.

По мнению авторов Times, данное решение, веротяно, усилит напряженность в отношениях между Карлом и Трасс. При этом источник на Даунинг-стрит сообщил, что обсуждение поездки проходило в «радушной атмосфере» и не сопровождалось скандалами.

Тот факт, что Его Величество не станет присутствовать на саммите физически, не означает, что он не найдет способов принять участие, — пояснил собеседник издания.

Другой источник отметил, что если Карл не сможет посетить саммит, его постигнет разочарование.

Ранее сообщалось, что британцы выразили свое недовольство премьер-министром Великобритании Лиз Трасс из-за ее слов о готовности ввести против России новые санкции после вхождения в ее состав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Под постом главы правительства в Twitter многие пользователи обвинили политика в работе на Украину. Некоторые заявили о двойных стандартах самой Трасс из-за поддержки отправки наемников на Украину.