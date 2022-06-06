Стало известно, при каких обстоятельствах Джонсон уйдет в отставку Британовед Ананьева: Джонсон уйдет в отставку, если ему выразят недоверие 180 консерваторов

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в разговоре с NEWS.ru рассказала, при каких обстоятельствах премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти со своего поста. Председатель руководящего комитета Консервативной партии Британии Грэм Брейди заявил, что в понедельник вечером будет проведено голосование по вотуму недоверия Джонсону. По мнению Ананьевой, многие консерваторы оказались перед дилеммой, а недовольство Джонсоном набирало обороты с ноября, а потом его усугубили скандалы, связанные с «вечеринками» во время локдауна.

Многие консерваторы опасаются, что на следующих выборах из-за недовольства общественности они просто не будут вновь избраны в парламент. Но, с другой стороны, они опасаются и того, что в принципе в Консервативной партии нет того лидера, который мог бы стать общенациональной фигурой. Что означает это голосование? 54 письма поступили в «Комитет 1922» от рядовых консерваторов, и не только рядовых, с выражением недоверия премьер-министру. Голосование состоится сегодня, но для того чтобы смести Джонсона с его поста, нужно чтобы проголосовало больше половины парламентской фракции, а это 180 голосов. Если 180 парламентариев выразят Джонсону недоверие, тогда будут назначены выборы нового лидера партии, но это не означает, что падет правительство. Консерваторы изберут нового лидера, который и станет премьер-министром. Если же половины голосов против Джонсона не наберется, тогда, по правилам Консервативной партии, высказать вотум недоверия можно только через год, — объяснила Ананьева.

Как отметила Ананьева, даже если Джонсон останется во главе партии и на посту премьера, он не может чувствовать себя в безопасности. Эксперт напомнила, что Терезе Мэй не выразили вотум недоверия, но под давлением обстоятельств она все равно была вынуждена уйти в отставку.

Ранее британский премьер заявил на выступлении в парламенте, что правительство продолжит работу, несмотря на призывы к его отставке после расследования, связанного с «винными вечеринками». Джонсон извинился за мероприятия в резиденции, однако уточнил, что об отставке правительства, на которой настаивают некоторые члены парламента, речь не идёт.